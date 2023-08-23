İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, kısa süre içerisinde takıma birçok yeni oyuncunun katıldığını ve iyi yolda olduklarını söyledi.

Bu sezon resmi maçlarda aldıkları neticelerin iyiye gittiklerine işaret ettiğini dile getiren Szymanski, "Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Elbette her zaman düzelteceğimiz noktalar olacaktır. Önümüzdeki maçlarda daha iyi noktaya geleceğiz. Geçen sene Twente'ye karşı 2 kez oynadım, neler yapabileceklerini biliyorum. Futbol oynamaya, topa sahip olmaya çalışan bir takım." ifadelerini kullandı.

Sezona bireysel olarak iyi başladığını da aktaran Szymanski, şöyle devam etti:

"Kendi adıma bireysel anlamda sıkı şekilde çalışıyorum. Samsun maçından sonra da söylemiştim, kimin gol attığı önemli değil, önemli olan takım olarak kazanmak. Çok iyi oyunculara sahibiz. Rekabette takıma aynı ölçüde fayda sağlar. Herkesin kendini geliştirme durumu oluşur. Bu, takım açısından oldukça pozitif bir durum. Hocamız en iyi 11'i zaten vereceği en doğru kararla ortaya koyacaktır."

Hücum oyuncusu olmasına rağmen mücadeleci yanını da ortaya koymasına ilişkin bir soru üzerine ise 24 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim oyun tarzım bu. Takımıma pres ve koşu anlamında yardımcı olmaya çalışan biriyim. Top kazanıyor olmak bazen beni gol atmaktan daha fazla mutlu edebiliyor. Artık herkes mücadele ediyor. Her hoca 10 numaralardan defansa yardım etmesini istiyor. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Taraftarın bu ilgi ve sevgisini beklemiyordum, sadece beni değil tüm takımı tutkuyla destekliyorlar. 6 maçta da taraftarlar tribündeydi, bana göre bu çok önemli. Avrupa'daki kulüplerle kıyaslarsam buradaki tutku çok daha farklı."