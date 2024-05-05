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Fenerbahçe 'de Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek, kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

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