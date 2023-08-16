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Bugün öğle saatlerinde Slovenya'ya gidecek Fenerbahçe 'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, 23 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.

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