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Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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