Haber: Beyza Betül Cihan

Türk futbolunun yetenekli isimlerinden Cengiz Ünder, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmasının ardından İstanbul'a geldi. Süper Lig'e ve Türkiye'ye dönmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden milli futbolcu, duygularını paylaştı. Avrupa kariyerinin ardından Türkiye'ye geri dönmenin özel bir anlam taşıdığını belirten Ünder, "Süper Lig'e dönüşüm Fenerbahçe ile oldu. İlk Süper Lig maçımı Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Şimdi ise Fenerbahçe forması giyeceğim için heyecanlı ve gururluyum. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim ve sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Cengiz Ünder, transfer süreci öncesinde Fenerbahçe'nin yeni transferi ve eski takım arkadaşı Edin Dzeko ile iletişim halinde olduğunu da aktardı. Dzeko'nun transfer zamanını sorduğunu belirten Ünder, "Dzeko ile konuştum ve buraya ne zaman geleceğimi sordu. Ben de biraz sabretmesi gerektiğini ilettim. Kendimi çok iyi hissediyorum ve artık buradayım. Hem Dzeko ile hem de diğer arkadaşlarımla birlikte olmak benim için keyifli." şeklinde konuştu.