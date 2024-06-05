Çocuk Hastanesi Konferans Salonu'nda, "1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü" dolayısıyla Düşük Proteinli Beslenme Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Çocuk Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Seher Kasapkara, her hastalıkta olduğu gibi PKU'da da erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu söyledi.

İşin sadece tanı koymakla bitmediğini belirten Kasapkara, gerekli önlemlerin de alınması gerektiğini vurguladı.

Kasapkara, hastalığın büyük oranda akraba evliliğinden kaynaklandığına, Türkiye'de de akraba evliliğinin fazla olduğuna dikkati çekti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak adına 1 Haziran'ın Ulusal Fenilketonüri Günü ilan edildiğini hatırlatan Kasapkara, tedavi sürecinin kolay olmadığını, hastaların PKU'ya uygun bir diyetle tedavi edildiğini dile getirdi.

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Küçükçongar Yavaş da fenilketonüri hakkında genel bilgiler verdi.

Etkinlikte, 1,5 yaşındaki oğlu fenilketonüri hastası olan baba Furkan Asil de söz aldı. Baba Asil, oğlunun tedavi sürecinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Konuşmaların ardından çocuklar, şef ve diyetisyen eşliğinde, aileleriyle PKU hastalığına özel tarifleri hazırladı. Düşük proteinli pizza, kek ve milkshake yapan çocuklar, etkinliğin sonunda ellerinde tuttukları balonları gökyüzüne bıraktı.

Doktorlar, PKU hastası çocuklara çeşitli hediyeler verdi.