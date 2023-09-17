Haber: Mert Osman Erman

Altı yıl önce, Kim Blake'in oğlu Sean, Burlington, Vermont'ta kazara bir fentanil aşırıdozu nedeniyle öldü. O zaman 27 yaşındaydı.

"Her bir kaybı duyduğumda, yüreğim biraz daha kırılıyor," Bayan Blake, 2021 yılında oğluna adanmış bir blogda yazdı.

"Başka bir aile parçalandı. Daima hayallerin ve kutlamaların kaybını daima yaslarlar."

O yıl, Amerika Birleşik Devletleri, ülke genelinde bir yılda 100.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan ilk kez uyuşturucu aşırıdozlarına tanıklık etti.

Bu ölümlerin %66'sından fazlası fentanil ile ilişkilendirilmiştir, bu, eroinin 50 kat daha güçlü bir sentetik opioid olan fentanildir.

Fentanil, ciddi ağrıyı tedavi etmek için doktor tarafından reçete edilebilen bir farmasötik ilaçtır.

Ancak bu ilaç aynı zamanda yasa dışı olarak üretilir ve suç örgütleri tarafından satılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yasa dışı fentanilin çoğu, Çin'den tedarik edilen kimyasallar kullanılarak Meksika'dan kaçırılmaktadır, Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucu İcra Müdürlüğü'ne göre.

2010 yılında, ülke genelinde uyuşturucu aşırıdozlarından az 40.000 kişi öldü ve bu ölümlerin azınlığı fentanil ile ilişkilendirildi.

O dönemdeki ölümler, çoğunlukla eroin veya reçete edilen opioidlerin kullanımından kaynaklanmaktaydı.

Bu karşılaştırma, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından derlenen verileri kullanarak 2010-21 yıllarındaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşırıdoz ölümlerindeki eğilimleri inceleyen Kaliforniya, Los Angeles Üniversitesi (UCLA) araştırmacıları tarafından bu hafta yayınlanan bir çalışmada ortaya konmuştur. Veriler, fentanilin son on yılda Amerika'daki uyuşturucu aşırıdozlarını nasıl yeniden tanımladığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Araştırmanın yazarları, "yasadışı olarak üretilen fentanilin Amerika Birleşik Devletleri'nde eşi benzeri görülmemiş bir aşırıdoz krizi başlattığını" yazdılar.

Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen hemen her köşesi, Hawaii'den Alaska'ya ve Rhode Island'a kadar, fentanile dokunmuştur.

Fentanil ile ilgili ölüm artışı 2015 yılında ilk kez gözlemlendi, veriler göstermektedir.

O zamandan beri, ilaç Amerika Birleşik Devletleri'nde yayılmış ve ölüm oranları hızla artmıştır.

"2018 yılında, fentanil aşırıdozlarının yaklaşık %80'i Mississippi Nehri'nin doğusunda meydana gelmiştir," UCLA Tıp Okulu'nda yardımcı profesör Chelsea Shover, BBC'ye söyledi.

Ancak 2019'da, "fentanil Batı Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucu tedarikinin bir parçası haline gelir ve birden bu durumdan izole edilmiş nüfus maruz kalır ve ölüm oranları artar," dedi Prof. Shover.

Araştırmalarında, araştırmacılar fentanil ve kokain veya metamfetamin gibi başka bir uyarıcı ilaç kullanımı ile ilişkilendirilen ölümlere dikkat çekmektedir.

Bu eğilim, Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı bölgelerden kaynaklanan farklı uyuşturucu kullanımı modelleri nedeniyle farklı şekillerde gözlenmektedir.

Örneğin, araştırmacılar, kokainin geleneksel olarak daha fazla bulunduğu Vermont ve Connecticut gibi kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde fentanil ve kokain kullanımı ile ilişkili daha yüksek ölüm oranları bulmuşlardır.

Ancak West Virginia'dan California'ya kadar hemen hemen her yerde, ölümler öncelikle metamfetamin ve fentanil kullanımından kaynaklanmaktadır.

Bayan Blake, ayrıca eğlenceli bir yüksek elde etmek için fentanil ile başka bir uyarıcıyı uzun süreli olarak kullandığını öğrendi.

Bayan Blake, oğlu ara sıra kokain kullanmış olmasına rağmen, toksikoloji raporu sadece sistemde fentanil olduğunu ortaya koymuştur.

Fentanil ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yasa dışı uyuşturucu tedarikinin bir parçası olarak geldiğinde, "birçok insan istemedi," dedi Prof. Shover. Ancak sentetik opioid, diğer ilaçlara göre daha ucuz üretildiği için yaygın olarak bulunur hale geldi.

Ayrıca son derece bağımlılık yapıcıdır, bu nedenle madde kullanımı ile mücadele eden ve buna maruz kalan kişiler, ağrılı yoksunlukları önlemek için sıklıkla onu ararlar.

Çalışma, Alaska, Batı Virginia, Rhode Island, Hawaii ve California gibi eyaletleri tanımladı ve bu eyaletleri fentanil ve başka bir ilaç içeren aşırıdoz ölümlerinin en yüksek olduğunu belirledi.

Bu eyaletlerin tarihsel olarak yüksek uyuşturucu kullanım oranlarına sahip olduğunu söyledi Prof. Shover. Fentanil gelmesiyle, bu bölgelerdeki uyuşturucu kullanımı daha ölümcül hale geldi.

Artık sadece bir "beyaz sorun" değil

Opioid krizi geleneksel olarak bir "beyaz sorunu" olarak tasvir edilmiştir, Prof. Shover söyledi.

Ancak çalışması, Afroamerikalıların Amerika Birleşik Devletleri genelinde fentanil ve diğer ilaç kullanımının kombinasyonundan daha yüksek oranlarda öldüğünü gösterdi.

Ohio merkezli bir zarar azaltma uzmanı olan Rasheeda Watts-Pearson için, veriler bölgesinde gördüğü şeyi yansıtıyor.

Cincinnati'deki Afroamerikan topluluğu içinde ölümcül aşırıdoz ölümlerinde belirgin bir artışla başa çıkmak için kurulmuş olan A1 Stigma Free adlı çim kökleri bir örgüt ile işbirliği yaparak bu işi yapmaktadır.

Çalışması kapsamında, Bayan Watts-Pearson sık sık insanlara fentanilin ölümcül etkileri hakkında konuşmak için kuaför salonlarına, barlara ve bakkallara gider.

Bunu, kısmen tarih boyunca yaşanan sağlık hizmeti eşitsizlikleri nedeniyle bir farkındalık eksikliği nedeniyle yapar, dedi.

Ayrıca, opioid krizine dikkat çekmek için yapılan pazarlama kampanyalarının bile siyah Amerikalıların deneyimini içermediğini söyledi.

"Şu an Avondale boyunca sürüş yapabilirim, 'Opioid Krizi' yazan bir reklam panosu var, ama o panoda iki beyaz insan var," dedi Bayan Watts-Pearson.

Topluluğu için büyük bir kör nokta, sokak ilaçlarının fentanil karışımı olmuştur, dedi ve bu, insanların ölümcül, sentetik opioidi bilmeden kullanmalarına ve bağımlılık geliştirmelerine yol açmıştır.

"Morg, insanların kokain, çatlak, haplarla aşırıdoza geldiğini ve öldüğünü görüyor," dedi.

"Artık siyah topluma sızdı ve yeterince insan bunun hakkında konuşmuyor." Dördüncü dalga

Fentanilin ölümcül kullanımı diğer ilaçlarla birleştirildiğinde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşırıdoz krizinin "dördüncü dalgasını" işaret etmiştir, araştırmacılar söylemiştir.

Ve Prof. Shover gibi uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki madde kullanımı için tedavi seçeneklerinin ayak uydurmadığına dikkat çekmişlerdir.

"Madde kullanım bozukluğu için tedavi sistemimiz genellikle aynı anda bir ilaca odaklanmıştır," dedi Prof. Shover. "Ancak gerçek şu ki, uyuşturucu kullanan birçok insan birden fazla çeşitli ilaç kullanır."

Oğlunun anısını yaşatmak için Bayan Blake kayıplarına açıkça seslendi ve bir sevdiklerini aşırıdoza kaybetmenin acısını yaşayan diğer ailelere yardımcı oldu.

"Irkı kim olduğu önemli değil, herkesin bir hikayesi vardır ve bir çocuğunu kaybeden bir ebeveyn için bu her zaman böyledir," dedi.

Oğlu, madde kullanım bozukluğuyla savaş sırasında birkaç kez tedaviye kaydolmuştu.

Deneyim, Bayan Blake'e bakım seçeneklerinin eyaletten eyalete değiştiğini ve birçok durumda mevcut olanın yetersiz olduğunu öğretti.

"Ideali, insanların hızlı bir şekilde, ne zaman isterlerse ve uzun vadeli olarak tedavi alacakları bir şey görmemiz gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Bayan Blake ayrıca, insanların uyuşturucu maddeleri güvenli bir şekilde ve denetim altında kullanabilecekleri aşırıdoz önleme sitelerinin fikrini ortaya attı.

Bu siteler, Kanada'da yaygın olarak bulunur - kendi fentanil krizine sahip olan bir ülke - ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca iki yetkilendirilmiş site mevcuttur.

Bayan Blake, her şeyin ötesinde madde kullanımıyla mücadele eden insanlara karşı anlayış ve şefkat çağrısında bulundu.

"Konuştuğum çoğu insan, çocuklarının ölmesini istemedi," dedi.