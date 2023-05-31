İSTANBUL AA- FSMVÜ Gülhane Yerleşkesi'ndeki sergi açılışında konuşan FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Andı, sanatı "varlığı güzelleştirme eylemi" olarak tanımladığını söyledi.

Andı, varlığın sanat aracılığıyla daha güzel hale gelebileceğine işaret ederek, "Her birimizin hatıraları hayatımızı çoğaltabilme imkanı sağlar. Hatıralar kişisel tarihimiz, toplumsal tarih ise toplumun hatıralarıdır. Hatıraları çoğaltmanın en elverişli imkanlarından birisi de sanattır. Konusunu tarihten alan sanat faaliyetleri, bu yüzden daha derinlikli faaliyetler olarak görülmelidir." dedi.

Türk sanatının özellikle şiir ve resimde tarih temasını işlemekte zayıf kaldığı yorumunu yapan Andı, sanat eserlerinin bireysel ve toplumsal işlevleri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Osmanlı medeniyetini tek başına fermanlar temsil edebilir"

Prof. Dr. Erol Kılıç ise fermanların geçmişten beri dikkatini çektiğini, bu anlamda gelenekten beslenerek resimler yaptığını dile getirdi.

Fermanların her birinin tek başına estetik bakımından modern ressamları da derinden etkileyecek sanat eseri niteliğine sahip olduğunun altını çizen Kılıç, şunları kaydetti:

"Görsel yazı plastizmi ile beni de derinden etkileyen Osmanlı fermanları bir dizi eserlerimin esin kaynağı olmuştur. Büyük hayranlıkla baktığım Osmanlı fermanları yalnızca görsel plastizmi ile değil, içerikte kelime ve manaları ile de beni derinden etkilemiştir. Osmanlının yüce medeniyetini tek başına fermanlar temsil edebilir kanaatindeyim. Bir dizi yaptığım resimler bu etkilenme sonucu üretilmiştir. Bu etkilenme ve esinlenme sonucu 50'ye yakın eser ürettim. Üçte biri sergilenen bu sergide fermanlar nezdinde Osmanlı medeniyetinin ihtişamına da göndermeler yapılmaktadır. Bu ihtişamlı medeniyetin izlerini eserlerimde görsel plastisizmden taviz vermeden, plastizmi biçim ve forma feda etmeden yansıtmaya çalıştım. Her birini farklı ruh halleri ile ürettiğim eserlerden oluşan bu sergi, İstanbul'un fethinin 570'inci yılına da bir göndermedir. Her yıl artan bir coşku ile kutladığımız fethin yıl dönümüne bir armağandır, büyük medeniyeti anma ve farkındalık oluşturmadır."

Kılıç'ın fermanlardan esinlenerek hazırladığı ve 17 eserin yer aldığı sergi, 30 Haziran'a kadar görülebilecek.