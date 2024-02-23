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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kıskaç-8" detaylarını sosyal medya hesabından paylaşmış, İstanbul'un da yer aldığı 23 ildeki eş zamanlı operasyonda 61 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Aralarında 8 kamu personeli de bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla çalışma yürüten polisler, 18 şüpheli hakkında bu döneme ilişkin veri kayıtları buldu. Haklarında itirafçı beyanı ve ardışık arama bulunan şüphelilerin, örgüt üyelerini, "özel evler" olarak adlandırılan evlerde, kamu ve kuruluşlarına sızdırma amacıyla 2013-2014'teki sınavlara hazırladığı saptandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ 'nün, 2014'teki Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( KPSS ) 3 mahrem imamın sorumlu olduğu çalışma evlerinde hazırlandığı tespit edildi.

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