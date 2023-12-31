Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, başarı diledikleri futbolcuların yeni yılını kutladı.

Buluşma, Uçar ile Aybaba'nın futbolculara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.

RAMS Başakşehir, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti RAMS Başakşehir, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kaynak: AA