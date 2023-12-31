Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, başarı diledikleri futbolcuların yeni yılını kutladı.
Buluşma, Uçar ile Aybaba'nın futbolculara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.
Kaynak: AA
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, başarı diledikleri futbolcuların yeni yılını kutladı.
Buluşma, Uçar ile Aybaba'nın futbolculara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.
Kaynak: AA
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