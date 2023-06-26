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Samsunspor 11 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de başarılı olmak istiyor

Samsunspor 11 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de başarılı olmak istiyor

Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan 'da yapılacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

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