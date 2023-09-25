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Avustralyalı bir yolcu gemisinin, rotasını değiştirerek yata yardıma gittiği kaydedildi.

Yeni Zelanda Denizcilik Kurtarma Koordinasyon Merkezi de Yeni Zelanda bayraklı yatın direğinin kırılması sonucu yat ekibinden bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını doğruladı.

Hollywood'da grevdeki senaristler, yapımcılarla ön anlaşmaya vardı

Hollywood'da grevdeki senaristler, yapımcılarla ön anlaşmaya vardı

Radio New Zealand'ın haberine göre, Fiji Kurtarma Koordinasyon Merkezi, dün yerel saatle 21.00 sularında Nadi açıklarında imdat çağrısı aldıklarını belirtti.

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