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Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

Millilerin 14 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'e katılmak için bugün Hırvatistan'a gidecek. Zadar kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye, yarı finalde Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, organizasyon öncesi İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi.

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