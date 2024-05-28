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Şampiyon Galatasaray'dan üç kupalı kutlama

Şampiyon Galatasaray'dan üç kupalı kutlama

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

A Milli Kadın Voleybol Takımı , gruptaki ilk maçında yarın saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu " Filenin Sultanları ", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.

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