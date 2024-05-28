Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında yarın saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

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Yarın:

22.30 Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

Kaynak: AA