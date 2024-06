Sporting Lizbon B Takımı'nın Türk kökenli teknik direktörü Filipe Çelikkaya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Portekiz maçı dolayısıyla heyecanlı olduğunu dile getirerek, A Milli Takım'ın turnuvada iyi iş çıkaracağını düşündüğünü söyledi.

Türk bir baba ve Portekizli bir annenin oğlu olan Çelikkaya, kariyerini Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da sürdürüyor. Filipe Çelikkaya, Almanya'da devam eden EURO 2024'te bugün TSİ 19.00'da başlayacak Türkiye-Portekiz müsabakası öncesinde açıklamalarda bulundu.

İki güçlü takımın karşılaşacağını belirten Çelikkaya, "Her iki ülkenin de kökenlerine sahibim. Türkiye ile Portekiz karşılaşınca benim için çok zor oluyor. Kim kazanırsa kazansın karışık duygular yaşıyorum. Portekiz, çok iyi bir takım. Çok önemli yetenekleri var ama sadece yetenek maç kazandırmaz. Çok çalışılırsa maç kazanılır. Türkiye ise bu turnuvada bir şeyler yapmaya istekli görünüyor. Montella önderliğinde iyi iş çıkardılar. Oldukça zor bir grup. Portekiz bu grubun en tecrübelisi. Avrupa Şampiyonası kazanmış, başarılı olmuş ve çok maç kazanmış bir takım. Şampiyonluğa kadar gidecek potansiyelleri var. Türkiye'nin ise bu turnuvada iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. Türkiye, kadrosuyla, genç yetenekleriyle her zaman Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda yer alacak güçte. Yüzde 50'i Türk'üm. Bu nedenle maçı heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Temennim Türkiye ve Portekiz'in üst tura çıkması"

F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz'in üst tura çıkma ihtimali bulunan en güçlü adaylar olduğunu aktaran Filipe Çelikkaya, "Üst tura çıkınca bir anda kendinizi finalde bile bulabilirsiniz. Hem Türkiye'nin hem de Portekiz'in finale çıktığını düşünürsek ise bir yanım Türk bir yanım Portekizli olarak final maçına gidecek ilk kişi ben olurum. Grupta Portekiz ile Türkiye bir üst tura çıkmak için güçlü adaylar. Portekiz ve Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var ama iyi mücadele eden ve kalesini daha iyi savunan takım sonuca gidecektir. Her pozisyon çok değerli olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

"Ronaldo, hala dünyanın en iyi futbolcularından ve golcülerinde biri"

Filipe Çelikkaya, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 39 yaşında olmasına rağmen hala dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Deneyimli futbolcunun bu turnuvada 6. kez mücadele ettiğini hatırlatan Çelikkaya, şunları kaydetti:

"Ronaldo'nun orada olması, Portekiz Milli Takımı ve genç yetenekler için çok önemli. Fiziki olarak güçlü. Ronaldo, Portekiz Milli Takımı için her zaman çok önemli bir isim. Eusebio ve Ronaldo birbirine çok benzer iki isim. Hem yetenekleri var hem de uzun süre performans sergilediler. Bir döneme damga vurdular. Portekiz ve dünya futbolunun idolleri oldular. Eusebio eğer bugün oynasaydı en az Ronaldo kadar bilinirdi. Öyle büyük bir yetenekti. Ronaldo için söylenebilecek çok şey var, harika bir akla ve zekaya sahip. İyi futbolcu olmak isteyen her çocuk Ronaldo'yu dikkatle incelemeli. Onun bu seviyeler için neler feda ettiğini, yeteneğini, hırsını ve azmini dikkatle incelemeliler. Futbol için çok şey yaptı, kendisini ne kadar tebrik etsek az. Real Madrid ve Manchester United'da her zaman bir hedefi oldu. Al Nassr'da da aynı şekilde. Hep üst seviyelerde kaldı. Günümüz futbolu için çocuklar Cristiano Ronaldo'nun yaptıklarında yola çıkarak eğitilmeli. Hala dünyanın en iyi futbolcularından ve golcülerinden biri."