Haber: Mert Osman Erman

Bu iddiayı ilk kez Pazartesi günü ortaya atmış, Hindistan ise bunları "saçma" olarak reddetmişti.

2020'de Hindistan tarafından terörist olarak sınıflandırılan Hardeep Singh Nijjar, Haziran ayında bir tapınak dışında vurularak öldürüldü.

İki ülke arasındaki gerilim, bu iddia sonrası tırmanmış durumda.

Hindistan hükümeti, Batı ülkelerindeki Sikh ayrılıkçılarının Khalistan veya ayrı bir Sikh vatanı taleplerine sert bir şekilde tepki göstermiştir.

Hindistan, Nijjar'ı terörist olarak sınıflandırsa da destekçileri, barışçıl bir aktivist olduğunu ve Sikhler için ayrı bir vatan talebini desteklediğini söyleyerek bu iddiayı reddediyor.

Trudeau'nun suçlaması, tarihsel olarak yakın ilişkilere ve iyi ticaret ilişkilerine sahip olan Hindistan ve Kanada arasında çirkin bir diplomatik krizi alevlendirdi.

Her iki ülke de diğer ülkenin bir diplomatını sınır dışı etti ve Hindistan, Perşembe günü Kanadalılar için vize hizmetlerini askıya aldı.

Bu arada Kanada, bazı diplomatlarının sosyal medyada tehdit aldığını söyleyerek Hindistan'daki personelini azalttı.

Perşembe günü New York'taki BM Genel Kurulu'nun yan etkinliklerinde gazetecilere konuşan Trudeau, daha önceki bazı iddialarını tekrarladı.

"Pazartesi günü söylediğim gibi, Hindistan hükümetinin ajanlarının bir Kanadalının öldürülmesine karıştığına inanılır nedenler var" dedi ve bu şekilde ülkesinin "inançlı olduğu kurallara dayalı uluslararası düzeni" savunduğunu ekledi.

Bir gazetecinin "kanıtların ne kadar yaygın ve sağlam olduğunu" sorması üzerine Trudeau, doğrudan bir yanıt vermedi ancak Kanada'nın "katı ve bağımsız bir adalet sistemine" sahip olduğunu ve "bu adalet süreçlerine en üst düzeyde dürüstlük ile izin verdiklerini" söyledi.

Ayrıca bu iddiaları paylaşma kararının hafifletildiğini, ancak "en üst düzeyde ciddiyetle" yapıldığını belirtti.

Trudeau'ya Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bu iddiaları doğrulayıp doğrulamadığı sorulduğunda, Trudeau, Modi ile "doğrudan ve açık bir konuşma" yaptığını ve "endişelerimi tereddüt etmeden paylaştığımız" dedi.

Trudeau, bu ayın başlarında G20 zirvesi için Hindistan'ı ziyaret etmişti ve burada Modi ile gergin bir görüşme yapmıştı.

Hindistan o zaman keskin bir açıklama yapmış ve Kanada'daki "aşırı unsurların Hindistan'a karşı devam eden anti-Hindistan faaliyetleri" konusundaki "ciddi endişelerini" dile getirmişti ve bu unsurları "ayrılıkçılığı teşvik etmek ve Hint diplomatlarına karşı şiddet kışkırtmakla" suçlamıştı.

Trudeau, Kanada'nın "ifade özgürlüğünü" her zaman savunacağını, ancak ayrılığı işlerken hareket edeceğini söyledi.

Trudeau'nun basın toplantısı yapmadan önce, Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi, Hindistan'ın "bize sunulan herhangi bir özel bilgiyi incelemeye istekli olduğunu ancak şimdiye kadar böyle özel bir bilgi almadıklarını" söyledi.

İngiltere, Avustralya ve ABD, Kanada'nın iddialarından endişe duyduklarını ifade etti.

Perşembe günü, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Kanadalı meslektaşlarıyla yakın danışmanlık yaptığını ve Hindistan hükümetiyle iletişimde olduğunu söyledi.

"Söz konusu olanın ABD ve Kanada arasında bir ayrık olduğunu kesin bir şekilde reddediyorum. İddialar hakkında derin endişelerimiz var ve bu soruşturmanın devam etmesini ve suçluların hesap vermesini görmek isteriz" dedi.