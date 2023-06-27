Ramallah

Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin son dönemdeki saldırılarını hatırlatan Maliki, İsrail ordusunu yerleşimcileri korumakla suçlayarak, "Ordu, Filistin beldelerinde terör, korku, endişe, öldürme, yıkım ve yakmakla görevlendirilen yerleşimcileri koruyor." dedi.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarına düzenlediği saldırıların amacının "kaçak ve yasa dışı yerleşim projesini yaygınlaştırmak için vatandaşları topraklarından uzaklaştırmak, kontrol altına alarak ilhak etmek" olduğunu dile getiren Maliki, "Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın beldelerine yönelik saldırıları devlet (İsrail) tarafından tüm bileşenleriyle gerçekleştirilen organize bir terörizmdir." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetiminin uygulamalarıyla "yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin amacına hizmet ettiğini" vurgulayan Maliki, yaşananlara ilişkin uluslararası pozisyonları eleştirerek, "Uluslararası toplum maalesef parmağını kıpırdatmıyor. Diplomatların hamleleri ve açıklamaları oldu ama yeterli değil." diye konuştu.

Maliki, bu duruma tepki gösteren ülkelerden beklentilerini, "işgalci devletle ilişkilerin kesilmesi, yaptırımların uygulanması, tüm yerleşimcilerin hukuk dışı terör örgütü olarak görülmesi ve Filistin halkının korunmasının sağlanması gerekiyor" şeklinde sıraladı.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in "işgalci bir güç olarak Filistinlilere koruma sağlamakla" yükümlü olduğunu aktaran Maliki, "İsrail, işgalci bir güç olarak koruma sağlama rolünü oynamıyor, öldürme ve yok etme yoluyla tam tersini yapıyor." dedi.

Uluslararası topluma çağrı

Uluslararası topluma, özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere yetkili kuruluşlara, saldırıları önlemede önemli rol oynamaları çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı Maliki, "Filistin, işgalci devletin terör suçlarına yönelik resmi soruşturmayı hızlandırmak için İsrail hükümet yetkililerinin açıklamalarını ve yerleşimci saldırılarını Uluslararası Ceza Mahkemesine aktarmak ve başsavcısına bildirmek için ciddi bir şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Bazı İsrailli yetkililerin, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki yerleşimcilerin bölgedeki Filistin beldelerine düzenlediği ve onlarca ev ile aracı ateşe verdiği organize saldırıları, "milliyetçi terörizm" şeklinde nitelendirmelerine ilişkin de Maliki, şunları söyledi:

"İsrail'in bu açıklamasının amacı, yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen terör eylemleri ile devlet kurumları arasında bir fark olduğunu göstermek için bu kurumları, uluslararası hukuk ve uluslararası toplum nezdinde korumak olabilir. Ancak; işgal altındaki bizler, terörün var olduğunu ve bunun sadece yerleşimcilerden değil, tüm bileşenleriyle (İsrail) devletten kaynaklandığını teyit ediyoruz."

"Mevcut durumun devam etmesi, bölgeyi bir din savaşının içine sürükleyecek"

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarla ilgili Maliki, bu eylemlerin bölgeyi, sürekli bir çatışma halinde tuttuğunu ve dini bir çatışma da dahil başka noktalara götürdüğünü söyledi.

Filistin meselesinin çözümü için uluslararası müdahalenin gerekliliğini ifade eden Maliki, "Mevcut durumun devam etmesi, bölgeyi kazananı olmayan bir din savaşının içine sürükleyecek. Bu ise çok tehlikeli ve kaygı verici. Uluslararası toplumun, içinden çıkılamayacak aşamalara gelmeden harekete geçmesi gerek." şeklinde uyarıda bulundu.

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin, dostluk ilişkisinden çok daha fazlası olduğunu ifade eden Maliki, "Türk hükümeti ve halkı, Filistin'de yaşananlara büyük önem veriyor. Türk yöneticiler, İsrail'in işlediği suçlara ilk tepki gösterenlerden." dedi.

Türkiye'nin Filistin'e karşı tutumunun, birçok ülkenin ilerisinde olduğunu aktaran Maliki, Türk hükümetinin pozisyonunu takdir ettiklerini kaydetti.

Maliki, Filistinlilerin haklarını ve sahadaki varlıklarını korumak için alınması gereken tüm önlemler ve adımlar konusunda, Türk yöneticilerle koordinasyon sağlamaya hazır olduklarını da vurguladı.

Abbas'ın Çin ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Çin'de Uygur Türklerine yönelik özellikle bir açıklama yapmadığını ifade eden Maliki, "Devlet Başkanı'nın ya da herhangi bir Filistinli yetkilinin Çin'deki Uygur Türkleriyle ilgili herhangi bir açıklama yaptığı iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey olmadı. Tüm bunların, Türkiye ile Filistin arasında yöneticiler ve halk düzeyindeki ilişkileri bozmayı hedefleyen uydurma haberler olduğunu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maliki, Abbas'ın Çin'e son derece başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini, ziyaretten ve sonuçlarından hoşlanmayan bazı tarafların, bunu çarpıtmak için uğraştığını savundu.

Çin hükümeti tarafından Mahmud Abbas'ı karşılarken hazırlanan bir açıklama olduğunu ve bu açıklamanın Çin'in birçok konudaki pozisyonundan söz ettiğini aktaran Maliki, "Biz Filistin yönetimi olarak herhangi bir devletin benimsediği her söze veya pozisyona bağlı değiliz. Biz kendi aldığımız pozisyonlara bağlıyız ve bu pozisyonlarla ilgili takındığımız tutumlardan sorumlu tutuluruz." değerlendirmesini yaptı.

Abbas'ın konuşmalarında "Tek Çin” politikasını desteklediklerini, Çin'in "Tayvan ve Hong Kong meseleleriyle ilgilenme hakkı olduğunu" belirttiğini aktaran Maliki, "insan hakları meselelerinin politize edilmemesi" gerektiğini de söylediğini dile getirdi.

Bunun dışında Abbas'ın herhangi bir konu hakkında konuşmadığını iddia eden Maliki; Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar Hareketi ülkelerinin pozisyonları ve Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı olduklarını kaydetti.

AA