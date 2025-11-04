İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festival, 7-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Annemarie Jacir'in yönettiği, 'Palestine 36' festivalin açılış filmi olarak gösterilecek. Dünya prömiyerini yaptığı 50. Toronto Film Festivali'nde büyük ilgi gören yapım, 8 ve 13 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek.

TRT ortak yapımı film, Filistin'in resmi adayı olarak 98. Akademi Ödülleri'nde yarıştı. Filistin halkının İngiltere'nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını konu alan filmin oyuncuları arasında Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons yer alıyor.

'All That's Left of You'

Filistin özel seçkisinde yer alan, yönetmenliğini Cherien Dabis'in üstlendiği 'All That's Left of You' (Senden Geriye Kalan), 8 Kasım'da Cinema Pink'te, 13 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan film, Filistinli bir gencin Batı Şeria'da protestoya karıştıktan sonra ailesiyle yaşadığı mücadeleyi anlatıyor.

Filmin senaryosunu Cherien Dabis kaleme aldı. Filmde Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, Mohammad Bakri, Maria Zreik ve Muhammad Abed Elrahman rol alıyor.

'The Voice of Hind Rajab'

Kaouther Ben Hania imzalı, 82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde 9 ödül alan 'The Voice of Hind Rajab' (Hind Rajab'ın Sesi), İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 5 yaşındaki Filistinli çocuk Hind Receb'in hikayesine odaklanıyor.

Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın yönetmen koltuğuna oturduğu yapım, 11 ve 14 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek.

'With Hasan in Gaza'

Locarno Film Festivali'nde sunulan 'With Hasan in Gaza' (Hasan'la Gazze'de) filminin yönetmenliğini Filistinli yönetmen ve yapımcı Kamal Aljafari üstlendi.

Belgesel, Aljafari'nin 2001'de Gazze'de çektiği ve yıllar sonra yeniden keşfettiği görüntülerden oluşuyor. Yönetmen, Hasan adlı rehberle Gazze'yi kuzeyden güneye gezerken, gündelik yaşamın içinde savaşın gölgesini, yıkım ve direnişin iç içe geçmiş halini şiirsel bir dille anlatıyor.

Yapım, 8 Kasım'da Cinema Pink'te, 12 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek.

'Yalla Parkour'

Areeb Zuaiter'in yönetmen koltuğuna oturduğu 'Yalla Parkour' (Yallah Parkur) belgeseli, Zuaiter'in çocukken ailesiyle ziyaret ettiği ve hafızasında 'ev hissi' oluşturan Gazze Şeridi'ne dair uzun süreli uzaklığının ardından, internette keşfettiği parkur videosu üzerinden günün birinde yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor.

Zuaiter filmde, Gazzeli parkur sporcusu Ahmed Matar ile Gazze'deki harap sokakları, bina kalıntılarını ve gençlerin içinde bulunduğu koşulları keşfe çıkıyor.

Film, 8 ve 10 Kasım'da AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Muhabir: Aişe Hümeyra Akgün