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Kızılay ekiplerinin cenazeleri taşımakta zorlandığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki cenazeleri çıkarmak için acil ekipmana ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

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