Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Emir Kır başkanlığındaki Saint-Josse Belediyesinde Gazze için ayni yardım kampanyası sürüyor.

Alfarra, yardım merkezinde, Belediye Başkanı Kır'a girişimi için teşekkür ederek, "Belçika'daki, Avrupa'daki tüm belediyelerin aynısını yapması gerek. Çünkü Gazze'de her şeye ihtiyacımız var." dedi.

En acil ihtiyaç çocuk ilaçları

Alfarra, "İnanın bana, Gazze'de her şeye ihtiyaç var. Ama en acil olarak çocuklar için ilaca ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Gazze'deki krize ilişkin en alarm verici unsurun ise Refah kentinde sıkışan 1,5 milyon Filistinlinin durumu olduğunu vurgulayan Alfarra, "Eğer İsrail oraya saldırırsa büyük katliam olacak." uyarısını yaptı.

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini bu ay içinde tanıma hazırlığıyla ilgili Alfarra, "Tüm Avrupa ülkelerinin hem Filistin devletini hem de Filistinlilerin haklarını tanımalarını istiyoruz. Uluslararası camianın (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya derhal ateşi kesmesi için baskı yapmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yardım kampanyası 11 Mayıs'a kadar sürecek

Belediye Başkanı Kır da kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde aylardır Gazze'de yaşananları gören herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı Saint-Josse Belediyesine ait ek binada düzenlenen kampanyada, battaniye, kişisel temizlik malzemeleri, çocuk maması, ilk yardım seti, dayanıklı konserve ve gıda malzemeleri toplanıyor.

Yardım kampanyası 11 Mayıs'a kadar sürecek.