İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere, ilaç ve akaryakıtın da tükenmekte olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına rağmen sağlık personelinin 7 gündür çalıştığını ve hastanelerden ayrılmadığını belirtti.

Kudra, hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere, ilaç ve akaryakıtın ise tükenmeye başladığını ifade ederek, durumun vahim olduğunu aktardı.

Gazze'deki hastanelere bir an önce tıbbi malzeme desteği sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Kudra, her şartta hasta ve yaralıların tedavisinin sürmesi konusunda insani ve ahlaki sorumluluk taşıdıklarını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sivil yerleşim yerlerine yoğun saldırıları nedeniyle Gazze'de bir sağlık felaketi yaşandığını belirtti.

Keyle, "Saldırıların 7'nci gününde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil sağlık desteği sağlanması için tüm dünya ülkelerine, insani yardım kuruluşları ve sağlık kurumlarına acil çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Gazze'de insani felaketin önlenmesi için tüm dünyaya acil destek çağrısında bulunuldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.