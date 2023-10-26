Ülkedeki Polis Üniversitesi Koleji'nin yayımladığı "Finlandiya'da polise bildirilen nefret suçları 2022" araştırmasına göre, ülkedeki nefret şüphesiyle ilgili yapılan ihbarların yüzde 74,7'sini etnik veya ulusal kökene dayalı olaylar oluşturdu.

Vakaların yalnızca yüzde 27'si polis tarafından şüpheli nefret suçu olarak sınıflandırıldı.

Finlandiya'da geçen yıl nefret suçlarına ilişkin ihbarlar bir önceki yıla göre yüzde 21'lik artışla 1245'e yükselirken, din veya inanç temelli nefret suçlarında en çok Müslümanlar hedef alındı.

Mağdurun dini geçmişi nedeniyle gerçekleşen vakalar tüm olayların yüzde 9,7'sini oluştururken, yüzde 8,7'sinde cinsel yönelim ve yüzde 4,3'ünde engelli kişiler hedeflendi.

Geçen yıl tüm şüpheli nefret suçları dikkate alındığında bunların çoğunun sözlü hakaret, yasa dışı tehdit ve taciz olduğu görüldü.

En sık Rus vatandaşları hedef alındı

Polisin dosyaladığı şüpheli nefret suçlarının toplamda 930 olduğu kaydedilen araştırmada, "Vakaların çoğunda ön yargı veya düşmanlık, çoğunluk nüfusun bir üyesi tarafından etnik veya ulusal bir azınlığın üyesine yöneltilmiştir. Şüpheli nefret suçları arasında en yaygın olanı saldırıdır. Etnik veya ulusal kökene dayalı şüpheli suçların en yaygın işlendiği yerler sokaklar veya şehir pazar meydanları gibi kamuya açık alanlardı." ifadelerine yer verildi.

Araştırmada, mağdur erkeklerin saldırıya uğradığına, kadınların ise hakarete maruz kaldığına işaret edilerek, "Geçen yıl etnik veya ulusal kökene dayalı suçlar en sık Rus vatandaşlığına sahip olanlara karşı oldu. Etnik veya ulusal kökene dayalı tüm suçların yüzde 11'i Roman azınlığın bir üyesine karşı işlenmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Din veya inanç temelli nefret suçlarının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında azaldığına işaret edilen raporda, "Dinlerine göre en yaygın olarak mağdurlar Müslümanlardı. Şüpheli suçların yaklaşık üçte birini hakaret oluşturdu. Din veya inanç temelli nefret suçu şüphesinin en yaygın olduğu yer internet oldu." denildi.