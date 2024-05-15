İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisinde AA muhabirine özel mülakat veren Ebu Huli, aşırı sağcı İsrail hükümetinin, sadece 7 Ekim sonrası değil, kurulduğu 2022 sonlarından bu yana uyguladığı politikaları eleştirdi.

Ebu Huli, bu hükümetin, "Topraksız bir halk, halksız bir toprak" sloganıyla çatışmayı neticelendirmek ve Filistinlileri topraklarından sürgün etmeyi planladığını ifade etti.

"Soykırım devam ediyor"

Filistinlilerin her yıl Nekbe'yi anarak, soykırım savaşının devam ettiğini ve İsrail hükümetinin Filistin halkının tamamını zorla sürgün etme kararı aldığını dünyaya hatırlatmak istediğini kaydeden Ebu Huli, "Nekbe, Mayıs 1948'den ibaret değil. Hala devam ediyor; bugün devam eden Gazze saldırılarında da doruk seviyeye ulaştı." dedi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin mülteci kamplarını da hedef aldığını belirten Ebu Huli, bu kamplara 450 baskının gerçekleştiğini söyledi.

Ebu Huli, "Tüm bunlar da, İsrail'in, Filistin halkını yerinden etme, yerleşim yerleri oluşturma ve Filistin halkının kendi bağımsız devletini kurma hayalini yok etme girişimlerini sürdürdüğünü kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilerin, bir sabır ve metanet örneği gösterdiklerini, şiddetli saldırılara, açlık ve susuzluğa katlandığını aktaran Filistinli yetkili, "Biz böyle bir şey okumadık, duymadık. Bundan daha kötüsü de olmayacak. Eğer bu savaş başka ülkelere açılsaydı teslim olduklarını açıklarlardı." dedi.

İsrail'in, nerede olursa olsun tüm Filistinlilere karşı bir savaş yürüttüğünü belirten Ebu Huli, Kudüs'te eğitim, sağlık, inşaat ve hareketi kısıtlayarak da Filistinlileri yerinden etme planları olduğunu dile getirdi.

Batı Şeria'da da Ağvar, Mesafir Yatta ve C bölgesinin, İsrail'in hedefinde olduğunu, buradaki Filistinlileri sürgün etmeyi amaçladığını kaydeden Ebu Huli, İsrail'in Gazze'deki savaşı kullanarak Ağvar ve bazı bölgelerde çok sayıda Filistinliyi yerinden ettiğini aktardı.

Dönüş hakkı

Filistin halkının katliamlara rağmen 76 yıldır mesajını iletmeye devam ettiğini belirten Ebu Huli, Filistinli mültecilerin hedef alındıkça topraklarına bağlılıklarının arttığını, 76 yıldır hiçbir şeyin onları dönüş hakkından vazgeçiremediğini vurguladı.

Ebu Huli, İsrail'in bu kapsamda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı 12 kişiye suçlamalar yönelterek kurumu karalamaya çalıştığını ancak iddiaların asılsız olduğunun kesin bir şekilde kanıtlandığını kaydetti.

Arap ve İslam ülkelerine de UNRWA'yı destekleme çağrısında bulunan Ebu Huli, özellikle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bu desteğe çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Savaş Batı Şeria'da da farklı şekillerde devam ediyor"

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin artmasından endişe ettiklerini belirten FKÖ yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş Batı Şeria'da da farklı şekillerde devam ediyor. Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve bölge sakinlerinin göç ettirilmesi nedeniyle C bölgesinin tamamen kontrolden çıkmasından endişe ediyoruz. C bölgesi kontrollerine geçerse iki devletli çözüm temelinde Filistin devletini nereye kuracağız? Kudüs denklemden çıkarılırsa? İsrail iki devletli çözüm seçeneğinin olmadığını söylüyor."

"1948'deki Nekbe, 2024'te çok daha çirkin bir şekilde tekrar ediyor"

Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenleyen Filistinlilerin hal diliyle, "Filistin kalacak, işgal yok olacak." mesajı verdiklerini söyleyen Ebu Huli, yarın başlayacak etkinliklerin Batı Şeria'nın tüm kent ve beldelerinde, Filistin mülteci kamplarında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ebu Huli, son olarak ise "Gazze şu an Nekbe'yi tüm detaylarıyla yaşıyor. 1948'deki Nekbe, 2024'te çok daha çirkin bir şekilde tekrar ediyor." dedi.

Filistin İstatistik Kurumu: Nekbe'den bu yana 134 bini aşkın kişi öldürüldü

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, 15 Mayıs 1948'in 76'ncı yıl dönümü münasebetiyle, Filistin'de yaşanan ölüm, gözaltı, yerleşim birimleri inşaatları ve toprak gasplarıyla ilgili istatistiki bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Buna göre, 1948'den bu yana (Filistin içinde ve dışında) yaklaşık 134 bin Filistinli ve Arap öldürüldü.

Sadece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 34 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 7 bin kişinin cesedine ulaşılamadı. Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana 492 Filistinli, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin verilerine yer verilen rapora göre, 1967'den bu yana yaklaşık 1 milyon kişi gözaltına alındı.

Sadece 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısı 8 bin 520'ye ulaştı, bunlardan bazıları serbest kalırken bazıları tutuklandı. Nisan ayı sonu itibarıyla İsrail hapishanelerinde bulunan tutuklu sayısı 3 bin 600'ü "idari tutuklu" olmak üzere 9 bin 400'e ulaştı.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.