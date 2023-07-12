Aksaray

Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanlara ilkbaharda gelen flamingolar, sonbahara kadar burada konaklıyor.

Flamingolar, yavrularını Tuz Gölü'nde büyüttükten sonra sıcak ülkelere göç ediyor.

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, kuluçkadan çıkan flamingoların önce grup halinde "kreş" diye tabir ettikleri alana geldiğini, daha sonra uçmayı öğrenecekleri ve beslenme alışkanlıkları kazanacakları gölün iç kısımlarına hareket ettiklerini söyledi.

Tunç, Tuz Gölü'nde 2021'de yaşanan kuraklık nedeniyle sulak alanların kuruduğunu, flamingoların olumsuz etkilendiğini hatırlatarak, yağışlar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bölgeye çeşitli kaynaklardan su aktarılmasıyla flamingo ölümlerinin önüne geçildiğini söyledi.

"Bu sene 12 bin civarında yavru saydık"

Bu yıl yağışlarla Tuz Gölü'ndeki doluluk oranının arttığına dikkati çeken Tunç, "Flamingolar da tehlikelerden uzaklaştılar ve şu anda iyi durumdalar. Bu sene 12 bin civarında yavru saydık. Uçakla göl havzasında kuluçkaların üstünden uçuş yaptık. Bu sayımı özel programlarla gerçekleştiriyoruz. Şu an yavrularımızın sağlık durumları iyi. Görüntü çok iyi, herhangi bir kayıp söz konusu değil." diye konuştu.

Flamingoların bulundukları alanda uçmayı öğrendiğini belirten Tunç, "Yavrular, ebeveynlerini taklit ederek kanat çırpma, açma, uçmak için mesafe katetmeyi öğreniyor." dedi.

Tunç, uçmayı öğrenen flamingo yavrularının daha sonra kolonilere dahil olduğunu söyledi.

"Yavru flamingoların rahatsız edilmemesi için vatandaşlarımızı uyarıyoruz"

Aksaray'ın Eskil ilçesi Belediye Başkanı Necati Belgemen de Tuz Gölü'nün flamingoların kuluçkaya yattığı çok önemli bir sulak alan olduğunu söyledi.

Bu sene binlerce flamingo yavrusunun kuluçkadan çıkarak, Tuz Gölü’nde beslenmeye başladığı ifade eden Belgemen, flamingo yavrularını hayatta kalması için sürekli takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Flamingolar, martta Tuz Gölü'ne gelerek nisanda kuluçkaya yatar. Mayısta kuluçkadan çıkan flamingo yavruları, eylüle kadar Tuz Gölü'nde beslenerek uçuş yapar. Ekim ayında da sıcak yerlere göç etmek için Tuz Gölü'nden ayrılırlar. Bu sene de binlerce flamingo yavrularını yeteri kadar beslenip uçmaya hazır oldukları zaman sağlıklı şekilde sıcak yerlere göç edecekler. Yavru flamingoların rahatsız edilmemesi için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yavru flamingolar bu bölgede rahat bir şekilde büyüyüp, tekrar göç yoluna devam edecekler."

AA