ANKARA- Bilkent Center’da birinci günün ardından ikinci günde sahne performansları ile yaz mevsimini karşılamak, keyifli anılar biriktirmek ve enfes lezzetlerin tadını çıkarmak isteyenleri buluşma noktası olacak. İkinci gün sahneye çıkacak olan Fresh ve Jabbar izleyicilere unutulmaz bir müzik performansı yaşatacak.

Özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çeken, müzik piyasasına 'Raf' isimli parçayla girdiği günden bu yana zirveden inmeyen Jabbar birbirinden özel şarkılarını Food Truck Fest katılımcıları için seslendirecek. Türkçe elektronik müziğe yeni bir soluk getiren Jabbar’ın “Cesaretsizce Olmuyor” “Unuttum Derdimi” “Aldatıldık” gibi dillere pelesenk olan şarkılarının hep bir ağızdan söyleme şansını yakalayacak olan katılımcılar keyifli bir gün geçirecek.

8 Temmuz'da Bilkent Center'da gerçekleşecek Food Truck Fest aynı zamanda dolu dolu geçecek ikinci gün atölye programı ile de lezzet şölen sunmaya devam edecek. Üç gün boyunca birbirinden ünlü gurmenin ağırlanacağı festivalin ikinci gün programı ise şu şekilde;

13:00-13:45 Deniz Yıldız Bir Coffeshop’um Olsa

14:00-14:45 Ömer Yıldırım ile Latte Art Teorik Anlatımı ve Süt Dökme Pratikleri

15:00-15:45 Güler Ergen ile 3. Nesil Kahve Demleme Teknikleri

16:00-16:45 Altan Demir ile Tadım Çarkı Nedir, Tat Profili Nasıl Belirlenir?

HABER: ERCAN AYDIN