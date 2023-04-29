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7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Erdem Can oldu

7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Erdem Can oldu

Yarın TSİ 14.00'te başlayacak Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Puanını 62'ye yükselten Perez, şampiyona lideri Verstappen ile arasındaki farkı 13 puana indirdi.

Bitiş çizgisini liderden 4.4 saniye sonra geçen Charles Leclerc (Ferrari takımı) 2'nci, takım arkadaşı Perez'in 5 saniye gerisindeki Max Verstappen ise 3. sırayı aldı.

Perez, 2. sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

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