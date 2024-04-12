U20 Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu U20 Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:

Tarih Ülke Pist
14-16 Mart Avustralya Melbourne
21-23 Mart Çin Şanghay
4-6 Nisan Japonya Suzuka
11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
2-4 Mayıs ABD Miami
16-18 Mayıs İtalya İmola
23-25 ​​Mayıs Monako Monako
30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
13-15 Haziran Kanada Montreal
27-29 Haziran Avusturya Spielberg
4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
25-27 Temmuz Belçika Spa
1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
5-7 Eylül İtalya Monza
19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
3-5 Ekim Singapur Singapur
17-19 Ekim ABD Austin
24-26 Ekim Meksika Mexico City
7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo
20-22 Kasım ABD Las Vegas
28-30 Kasım Katar Lusail
5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina
Kaynak: AA