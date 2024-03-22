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Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig de haftanın programı

Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig de haftanın programı

Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde yapılacak yarış, 58 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 08.00, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

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