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Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde oynanacak yarı final maçlarında saat 14.00'te Ziraat Bankkart ile Arkas Spor, saat 17.00'de ise Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley erkeklerde ise yarı final maçları 26-27 Mart tarihlerinde Bursa'da oynanacak.

Kadınlar Kupa Voley 'de şampiyon, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de oynanacak final maçının ardından belli olacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki yarı final ilk karşılaşmasında saat 15.00'te Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları karşılaşacak. Kupada ikinci finalisti belirleyecek VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı ise saat 18.00'de başlayacak.

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