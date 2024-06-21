Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde, 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 6, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 194 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 138

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 131

4. Carlos Sainz (İspanya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 107

Takımlar

1. Red Bull: 301

2. Ferrari: 252

3. McLaren: 212

4. Mercedes: 124

5. Aston Martin: 58