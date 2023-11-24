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Formula 1 'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 18, Sergio Perez'in 2, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'ın bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Yarış ise 26 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Hollandalı Max Verstappen'in üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunu 18. etapta ilan ettiği organizasyonda, Abu Dabi Grand Prix'si düzenlenecek.

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