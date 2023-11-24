İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerel saatle sabah 07.00'de devreye giren çatışmalara insani ara verilmesi için "savaş hattına uygun operasyonel hazırlıkların" tamamlandığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi çevresinde "tünel rota ve çıkışları" olduğunu öne sürdüğü yerleri yok ettiğini açıklayan İsrail ordusu, insani ara başlangıcına kadar dün ve gece boyunca Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden bombardımana tuttuğunu bildirdi.

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla göre Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durdurarak esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) devreye girmişti.