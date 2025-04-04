Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 09.00, yarış ise 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.
Sezonun ilk iki yarışında McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri zafere ulaştı.
Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 36
3. George Russell (Büyük Britanya): 35
4. Oscar Piastri (Avustralya): 34
5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22
Takımlar
1. McLaren: 78
2. Mercedes: 57
3. Red Bull: 36
4. Williams: 17
5. Ferrari: 17
Kaynak: AA