Mültecilerin neredeyse yarısı evlerinde elektrik olmadan yaşıyor; birçoğunun suya da erişimi yok. İşsizliğin de mültecilerin hayatını bir o kadar olumsuz etkilediği Rio De Janeiro'da meme kanseri tedavisi gören bazı Angolalı kadınlar, evsel ve endüstriyel atıklar arasında çalışmak zorunda kalıyor.
AA
Angola'dan aşırı yoksulluk ve yolsuzluklar nedeniyle ayrılarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gelen Angolalı mülteciler burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Mültecilerin neredeyse yarısı evlerinde elektrik olmadan yaşıyor; birçoğunun suya da erişimi yok. İşsizliğin de mültecilerin hayatını bir o kadar olumsuz etkilediği Rio De Janeiro'da meme kanseri tedavisi gören bazı Angolalı kadınlar, evsel ve endüstriyel atıklar arasında çalışmak zorunda kalıyor.
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