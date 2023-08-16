9 Kasım 1989'da Doğu Almanya'nın, isteyen vatandaşların Batı'ya gidebileceğini açıklamasının ardından yıkılan Berlin Duvarı'nın bir parçası Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya bağışlandı. 12 metre boyunda ve yaklaşık 3 ton ağırlığındaki parça, düzensiz göçmenlerin sınırı yüzerek geçmelerine engel olmak amacıyla 30 metrelik çit panellerin yerleştirildiği ABD’nin Kaliforniya eyaleti ile sınırı oluşturan Tijuana Sahili'nde sergilenecek.

AA