Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Astronot Frank Rubio, daha önceki 355 günlük rekoru aşarak ABD'nin uzaycılık tarihinde yeni bir rekor kırdı." ifadesi kullanıldı.

Rubio'nun, 27 Eylül'de Dünya'ya döneceği ve o tarihe kadar kesintisiz olarak 371 gün uzay görevinde bulunmuş olacağı kaydedildi.

21 Eylül 2022'de uzaya giden Rubio, görevi tamamladığında, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD'li astronot olma ünvanını da elde edecek.

Kapsülün arızası rekor getirdi

Rubio ve beraberindeki 2 Rus kozmonot, 6 aylık bir misyon için Rus Soyuz kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmişti.

Ancak Soyuz MS-22 aracında arıza tespit edilmesi üzerine kapsül, mürettebatsız olarak dünyaya dönmüş, NASA da Rus ve ABD’li mürettebatın dünyaya dönebilmesi için yeni bir uzay aracı gönderileceğini bildirmişti.

Yeni bir uzay aracı gönderilme sürecinde, Rubio ülkesindeki rekoru kırmış oldu.

Dünya rekoru değil

Öte yandan Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olsa da dünya rekoru 437 gün ile Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

Polyakov, Ocak 1994-Mart 1995 döneminde 437 gün uzayda kalıp, dünya rekorunu elde etmişti.