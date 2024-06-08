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Bu sonuçla, 23 yaşındaki Polonyalı raket, Fransa Açık'ta üst üste 3. kez, toplamda 4. kez şampiyon oldu.

Acun Ilıcalı: Tarihin en güçlü kadrosunu kuracağız

Acun Ilıcalı: Tarihin en güçlü kadrosunu kuracağız

Fransa Açık'ın 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Paolini'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki final maçında, Swiatek ile Paolini karşı karşıya geldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık 'taki ( Roland Garros ) tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup eden 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek , turnuvada üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

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