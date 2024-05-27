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İsrail, Uluslararası Adalet Divanının saldırıların durdurulması kararına karşın Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına dün saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Söz konusu saldırıların durması gerektiğini vurgulayarak, Refah’ta Filistinli siviller için güvenli bölge bulunmadığına işaret eden Macron, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah 'taki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kampını bombalaması karşısında "öfke duyduğunu" bildirdi.

Gazze'de can kaybı 36 bin 50'ye çıktı

Gazze'de can kaybı 36 bin 50'ye çıktı

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