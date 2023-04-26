PARİS AA- Borne, Elysee Sarayı'nda Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası, iktidarın 14 Temmuz'a kadar ülke için "100 günlük" eylem planının içeriğini açıkladı.

Sendikalarla sakin bir diyalog ve "yeni bir sosyal takvim" oluşturmak istediklerini vurgulayan Borne, çalışma koşullarını iyileştirmek için tüm konuların masada olduğunu ifade etti.

Borne, istihdamın önündeki tüm engelleri kaldırmak istediklerini belirterek, "Hep birlikte maaşlar konusunda harekete geçmeliyiz." dedi.

Elisabeth Borne, mayıs ortasında yeşil sanayiye ilişkin yasa tasarısını açıklayacaklarını ve orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tasarının 15 Mayıs'tan itibaren Ulusal Meclis'te görüşüleceğini söyledi.

Gelecek yılın sonuna kadar tıp alanında çalışmak üzere 6 bin asistan alınacağını belirten Borne, eğitim alanında ise öğretmen maaşlarında aylık 500 avroya varan artış yapılacağı sözünü verdi.

Borne, dijital alanı denetlemeye ve güvenli kılmaya yönelik yasa tasarısını mayısın başında tanıtacaklarını ve bu tasarıyla, çevrim içi tacizle mücadele için yeni adımlar atılacağını ifade etti. Fransız Başbakan, ayrıca dijital ortamdaki dolandırıcılıkla mücadele edeceklerinin de sinyalini verdi.

İtalya sınırına ek 150 güvenlik gücü yerleştirilecek

Başbakan Borne, "İtalya sınırında artan göç baskısıyla karşı karşıya kaldığımız için önümüzdeki haftadan itibaren Alpes-Maritimes'da (vilayeti) ek 150 polis ve jandarma görevlendireceğiz." dedi.

Elisabeth Borne, yaza kadar İtalya hududunda, sınırları korumak için ek konuşlandırma yapacaklarını belirtti.

Borne, yasa dışı göçle mücadelenin hükümetin başat öncelikleri arasında yer aldığına işaret etti.

Parlamentoda hükümetin göçle ilgili tasarısını kabul edecek bir çoğunluk olmadığını söyleyen Borne, son baharda bu tasarıyı açıklayacaklarını bildirdi.

Fransız Başbakan konuşmasında, her tasarı için çoğunluk aradıklarını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, "Önümüzde sükuneti sağlama, birlik, azim, hırs ve Fransa'nın hizmetinde bulunmak için 100 gün var." ifadesini kullanmıştı.