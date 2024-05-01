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Mısır basını, Hamas heyetinin dün Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

Fransa, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Hamas'ın elindeki 3 Fransız esir ile tüm esirlerin salıverilmesine ilişkin çağrılarını yineliyor.

Sejourne, 27 Nisan-1 Mayıs'taki Orta Doğu turu kapsamında şimdiye kadar Lübnan, Suudi Arabistan ve İsrail’de temaslarda bulundu.

Mısır yönetimi, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakerelere ev sahipliği yapıyor.

Blinken, müzakere karşıtı İsrailli bakanlara rağmen esir takası yapılamaması nedeniyle Hamas'ı suçladı

Blinken, müzakere karşıtı İsrailli bakanlara rağmen esir takası yapılamaması nedeniyle Hamas'ı suçladı

Sejourne'nin Kahire ziyareti, daha önceden bildirilen Orta Doğu rotasında bulunmuyordu.

Fransız basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Bakan Sejourne, bugün Hamas heyeti ile İsrail heyetinin ateşkes müzakerelerinin yoğunlaştığı Kahire'ye gidecek.

Orta Doğu'da bölgesel temaslarda bulunan Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne’nin, Mısır’ın başkenti Kahire’ye sürpriz bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

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