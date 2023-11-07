Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gemi muhalefet tarafından yeterli yatak kapasitesine sahip olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

İsrail'in hastaneleri hedef aldığı ve ağır sivil kayıpların yaşandığı Gazze'de sağlık hizmetleri durma noktasına gelirken, Tonnerre isimli helikopter gemisi, bölgedeki hastanelere destek vermek için tedavi hizmeti verecek şekilde dönüştürülmüştü.

Paylaşımda, 54 ton yardımın Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılhaç'ına teslim edildiği vurgulandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze 'ye insani yardım taşıyan 3 uçağın Mısır'a ulaştığı belirtildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.