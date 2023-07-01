Paris

Nael M. isimli genç sürücünün bu hafta, Fransız polisinin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından ülke genelinde 4 gecedir şiddet olayları yaşanıyor.

Dün Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar bugün Marsilya ve Lyon kentlerinde yoğunlaştı.

Kent merkezleri şiddet olaylarına sahne olurken, birçok noktada kundaklamaların yanı sıra iş yerleri ve mağazalar diğer kentlerde olduğu gibi yoğun şekilde yağmalanmaya devam ediyor.

Polis takviye kuvvet istedi

Kentte cephaneliğin bulunduğu bir iş yerinin yağmalanmasının ardından pompalı tüfekle gezen bir kişi gözaltına alınırken, Marsilya'da 80 kişi gözaltına alındı.

Polisin kentteki olayları bastırmak için takviye kuvvet talebi üzerine özel polis timi RAID ekipleri gönderilirken, bir gözetim uçağı da kentin semalarında devriye atmaya başladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kentte ünlü kozmetik mağazasına giren protestocuların, beraberinde getirdikleri el çantalarına içerdeki parfümleri doldurarak yağmaladığı görülüyor.

Lyon'da polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı

Lyon kentinde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşanırken, 38 kişi gözaltına alındı.

Bir karakol ve araçların ataşe verildiği ve yağma olaylarının yaşandığı Lyon'da, valilik kentte zırhlı araçların meydana çıkacağını duyurdu.

Paris bu gece bir nebze sakin

Başkent Paris'te ise Concorde Meydanında polis şiddetini protesto etmek için toplanan göstericiler tahliye edildi.

Kentteki birçok etkinliğin güvenlik gerekçesiyle iptaline karar verildi.

Ayrıca ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan kent sayısı 10'a çıktı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

AA