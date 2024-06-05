Paris'te bulunan Ulusal Meclis'te hükümete soru faslı oturumu düzenlendi.

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LFI Partisi milletvekilleri oturuma Filistin bayrağı renklerinde kıyafetlerle katılırken, Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) üyeleri Fransa bayrağı renklerinde atkı taktı.

Soru faslı devam ettiği sırada LFI Milletvekili Keke, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerle dayanışmasını göstermek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Muhalif milletvekilleri Keke'yi alkışlarken, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet oturuma ara verdi.

LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu da meclis oturumunda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası almıştı.

Kaynak: AA