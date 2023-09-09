ANKARA (AA)

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Fas'ta meydana gelen korkunç depremin ardından hepimiz altüst olduk." ifadesini kullandı.

Macron, ülkesinin Fas'a yardım etmek için hazır olduğunu belirtti.

Hollanda Başbakanı Rutte, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Fas'ı vuran yıkıcı depremle ilgili korkunç haberler geldiğini" belirterek, "Düşüncelerim, bu felaketin kurbanları ve yerel acil servislerle beraber. Başbakan Aziz Ahnuş'a en içten taziyelerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da X platformundan paylaştığı mesajda, Fas Devleti ve halkına dayanışma dileklerini iletti.

Colonna, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Fas'ta dün yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 632 kişi hayatını kaybetti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda kentte hissedilen depremde birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Ölümlerin olduğu şehirlerin arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua bulunuyor.

Ekipler, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.