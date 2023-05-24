Ankara

France Bleu'nün haberine göre, Olimpiyat Komitesince (Cojo), izleyiciler için 10 milyon bilet satışa sunuldu.

Paris'te ağustosta başlayacak bu uluslararası organizasyona 14 ay kala biletlerin yüzde 70'ine denk gelen 7 milyonu satıldı.

Biletlerin yüzde 63,5'ini Fransa'da yaşayanlar aldı.

Henüz satılmayı bekleyen 3 milyona yakın biletin olimpiyatlar başlamadan tükeneceği tahmin ediliyor.

Cojo Başkanı Tony Estanguet, bilet satış rakamının çok güçlü bir coşkuyu yansıttığını belirterek, "Hedeflerimizin üzerinde büyük bir başarı." ifadesini kullandı.

Bilet satışından elde edilen gelir, organizasyonun 4,4 milyar avroluk bütçesinin yaklaşık 1,4 milyar avrosuna tekabül ediyor.

AA