Haber: Damla Oya Erman

Fransız Veri Koruma Otoritesi, ya da kısacası CNIL, Salı günü yaptığı bir açıklamada, Amazon'un depo çalışanlarına, inaktivitelerini kaydeden ve belirli görevleri ne kadar hızlı gerçekleştirdiklerini ölçen tarayıcılar verdiğini belirtti. Bu tarayıcılar, çalışanların mola sürelerini ve belirli görevleri ne kadar hızlı gerçekleştirdiklerini kaydediyordu.

CNIL, tarayıcı sistemini "aşırı" buldu ve bunun kısmen "çalışma kesintilerini bu kadar hassaslıkla ölçmesi nedeniyle, potansiyel olarak her mola veya kesintiyi haklı çıkarmalarını gerektirebilirdi" açıklamasını yaptı.

Amazon ise Avrupa Birliği sitesinde yayınladığı bir açıklamada, "CNIL'in sonuçları ile kesinlikle aynı fikirde değiliz ... ve temyize hak kazanıyoruz" dedi. Şirket, depo yönetim sistemlerinin endüstri standardı olduğunu ve operasyonların güvenliği, kalitesi ve verimliliğini sağlamak için gerekli olduğunu savundu.

Tarayıcılar, bir işçinin bir öğeyi taradıktan sonraki 1.25 saniye içinde bir sonraki öğeyi tarayıp taramadığını ölçüyordu ve bu hızlı taramanın hata riskini arttığı varsayımına dayanıyordu. Amazon, bu göstergenin çalışanların ürünleri yeterince uzun süre depolamalarını ve güvenlik kurallarına uymalarını sağlamak için önemli olduğunu savundu, ancak CNIL'in soruları üzerine bu verilerin toplanmasını durdurma kararı aldı.

İkinci olarak, CNIL, çalışanların tarayıcılarının en az 10 dakika boyunca etkisiz olduğunu tespit ederse "boşta" sayıldığını belirledi. Amazon, bu verinin firma operasyonlarına veya çalışanların güvenliğine risk teşkil eden "problemleri" tespit etmelerine olanak tanıdığını savundu. Ancak şirket, "boş zamanı" kaydetme eşiğini 30 dakikaya çıkaracağını açıkladı.

CNIL'e göre, Amazon'un kullandığı üçüncü bir gösterge, bir işçinin tarayıcısının bir ile 10 dakika arasında herhangi bir yerde kesintiye uğradığını belirtiyordu. CNIL, bu sistemlerin çalışanları sürekli gözetim altında tuttuğunu ve şirkete çevrimiçi satış pazarında "rekabet avantajı" sağladığını belirtti.

Regülatör, Amazon France Logistique'e Aralık ayında bir dizi soruşturmanın ve çalışanlardan gelen şikayetlerin ardından para cezası verdi. CNIL, şirketin AB veri koruma yasasını ihlal ettiğine karar verdi. Amazon'un ABD'deki depo koşulları uzun süredir eleştiriliyor ve çalışanlar, ağır çalışma saatleri ve patronlar tarafından yakın gözetim nedeniyle şikayet ediyor.

