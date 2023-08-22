ANKARA AA- Meteoroloji İdaresinin verilerine göre, dün ülkenin güneyindeki Rhone Vadisi'nde termometreler 42,7 santigrat dereceye kadar çıktı. Böylece bu yılın en yüksek sıcaklık seviyesine ulaşılmış oldu.

Civar bölgelerden Puy-Saint-Martin ve Drome'da sıcaklıklar 42,5 dereceye kadar yükseldi.

Halihazırda 4 bölgede kırmızı alarma geçilen ülkede, 46 bölgede ise bir alt seviye olan turuncu alarm durumu hakim oldu.

Özellikle ülkenin güneyinde, hafta ortasına kadar sıcaklıkların daha da artması öngörülüyor.