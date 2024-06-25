Fransa’nın başkenti Paris’in yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Thoiry'de sabah saatlerinde koşu yapmak için araçlar için ayrılan safari bölgesine giren 36 yaşındaki bir kadın, kurtların saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan çevredekiler kadının yardımına koşarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

3 Kurt Tarafından Saldırıya Uğradı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, kadın boynundan, sırtından ve bir bacağından ciddi şekilde yaralandı. Kadının, yalnızca araçların girebildiği safari bölgesine neden girdiği bilinmezken, adı açıklanmayan bir polis, "Şu aşamada misafirin bir hata mı yaptığını yoksa tabelalarda bir sorun mu olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Thoiry Safari Parkı

Fransa'nın en popüler vahşi yaşam parklarından biri olan Thoiry'de yaklaşık 800 hayvan serbestçe dolaşıyor. Ziyaretçiler, safari bölgesine araçlarla girerek hayvanları izleyebiliyor. Parkta kurt ve ayıların bulunduğu bölgeler elektrikli çitler ve hendeklerle korunuyor.