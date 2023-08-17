Haber: Damla Oya Erman

Paris merkezli Hayvan Koruma Derneği, bu yaz yalnızca "yorgun" takımlarının sadece bu yaz 12,000'den fazla hayvanı kurtardığını belirterek cumartesi günü acil yardım ve sahiplendirmeler için çağrıda bulundu.

Fransa'da evcil hayvan terk etme vakaları artıyor ve ülke genelindeki barınaklarda yer sıkıntısı yaşanıyor. Bakıcılar, mümkün olduğunca fazla hayvanı kurtarmak için ellerinden geleni yapıyor ancak barınaklar dolup taşıyor.

Ulaştırma Bakanı Clément Beaune, her yıl Fransa'da yaklaşık 100,000 evcil hayvanın terk edildiğini ve bunun 60,000'inin yaz aylarında gerçekleştiğini belirtti. Tatilciler, tatillerine hızlıca başlamak istedikleri için evcil hayvanlarını sessizce barınaklara bırakıyor veya hayvan organizasyonlarına bırakmaları için arıyorlar.

Fransa, şu anda "Avrupa'da evcil hayvan terk etmenin en yaygın olduğu ülke" durumunda. Brigitte Bardot Vakfı, Fransız sahillerinin ve kırsalının bu terk etme dalgası nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti. Bu artışın, COVID-19 pandemisi sırasında evcil hayvan sahiplenmelerindeki artışın bir sonucu olabileceği düşünülüyor.

Fransa'da evcil hayvanı terk etmek yasa dışı ve Temmuz 2022'deki yeni yasalarla cezalar artırıldı. Terk edenlere üç yıl hapis ve 32,740 dolar para cezası verilebiliyor.