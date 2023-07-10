Paris

Borne, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamında havai fişek satma, taşıma ve bulundurmanın yasaklandığını belirtti.

Bayram kapsamında farklı kentlerde havai fişek gösterileri düzenleyen işçilerin bu yasaktan muaf olduğunu kaydeden Borne, vatandaşları korumak için de ciddi önlemler alacaklarını ifade etti.

Hükümette değişikliğe gidileceğine ilişkin iddiaları değerlendiren Borne, "Dedikodulara cevap vermiyorum." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, havai fişek satışı 15 Temmuz'a kadar yasaklandı.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Protestocular kolluk kuvvetlerine havai fişek fırlatmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

AA